Жертва пластики: одна ошибка врача навсегда изменила Алентову (фото)

Вера Алентова долго отказывалась от любых комментариев по поводу неудачной пластики. Многие заметили, что лицо некогда привлекательной актрисы кардинально изменилось. Оказалось, звезду советского кино действительно изуродовали на операционном столе.

Настал момент, когда артистка раскрыла все карты. Вдова Меньшова призналась, что пластику она делала четыре раза и всегда оставалась довольной. Однако затем по совету подруги женщина обратилась к новому хирургу, который допустил роковую ошибку и в одночасье лишил ее былого очарования.

В интервью актриса рассказала, что ей сделали пластику лица, в ходе которой закачали в щеки ее собственный жир. Также в Сети пишут, что во время круговой подтяжки знаменитости удалили слишком большой лоскут кожи. Результатом стала жуткая асимметрия, которая со временем, увы, никуда не уходит.