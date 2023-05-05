Жертва пластики: «невеста Франкенштейна» потеряла не только красоту (честное фото)

Вспоминая о жертвах пластической хирургии, на ум сразу приходит имя Джослин Вильденштейн. Ради супруга-миллиардера она сделала десятки косметических процедур и множество операций. Женщина увеличила губы, решилась на подтяжку лица и блефаропластику, а также вставила импланты в скулы и грудь.

После всех трансформаций вполне привлекательная блондинка превратилась в «невесту Франкенштейна». Но если в начале нулевых некоторые находили такую яркую и необычную внешность привлекательной, то сегодня даже преданный поклонник не сможет назвать Джослин красавицей, поскольку она остается частой клиенткой пластических хирургов.

Впрочем, это обстоятельство пугает ее не так сильно, как потеря огромного капитала. Оказалось, что она потратила все сбережения после развода с богатым мужем. А 5 лет назад жертва пластики подала заявление о защите от банкротства. Сейчас она уже не может тратить миллионы долларов на операции и дорогую брендовую одежду.