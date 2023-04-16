Жертва пластики: на новую возлюбленную Серкана Болата больно смотреть (фото)

Поклонники турецкого сериала «Постучись в мою дверь» были ужасно рады, когда узнали, что актеры, исполнившие главные роли, стали встречаться и в реальной жизни. Однако бурный роман продлился недолго.

Керем Бюрсин, сыгравший Серкана Болата, сложно пережил расставание и захотел поскорее найти замену бывшей возлюбленной. Однако новая девушка статного красавца оказалась полной противоположностью Ханде Эрчел.

У Мехтап Алгюль светлые волосы, зеленые глаза, а также непреодолимое желание менять свою внешность. Девушка увеличила грудь, изменила форму губ и даже век. Такая любовь к пластическим операциям сделала из привлекательной красавицы куклу с неестественными чертами лица. Поклонники актера уже успели раскритиковать его новую избранницу и сравнить ее с Ханде. А некоторые надеются, что самая популярная пара Турции все таки воссоединится.