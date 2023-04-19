Жертва неумелого хирурга: при виде 74-летней Пугачевой вам станет не по себе (фото)

Совсем недавно Алла Пугачева отметила свое 74-летие. По этому случаю Примадонна выложила в блоге пост, в котором поблагодарила всех за поздравления. Но внимание поклонников привлекла фотография, сопровождавшая текст: она удивила даже видавших виды фанатов.

На снимке Алла Борисовна предстала в странном обличии. Ее лицо выглядело неестественным, кукольным и даже пугающим. Непонятно, то ли Пугачева стала жертвой неумелого хирурга, то ли переборщила с фильтрами и фотошопом.

Подписчики звезды не поверили своим глазам и предположили, что на фото другой человек. Вот какие комментарии они оставили под постом:

«Вот только зачем выставлять фото другого человека? Выложите себя настоящую!», «Боже, кто это?», «Изуродовала себя до неузнаваемости!», «А что у вас с лицом? Аллергия?», «Нельзя так себе не уважать... Вы выглядите по меньшей мере смешно».

Поклонники сделали неутешительный вывод, что Примадонна отрицает свой возраст, из-за чего не может оставить внешность в покое и постоянно ее перекраивает.