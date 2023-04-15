Жертва нерадивых хирургов: на красотку после преображения больно смотреть (фото)

Сидни Ром всегда старалась придерживаться здорового образа жизни, но годы брали свое. Актриса не желала мириться с увядающей молодостью и стала часто появляться на операционном столе. Этим и подписала своей красоте смертный приговор.

Звезда оказалась в числе жертв нерадивых хирургов. Если раньше от привлекательной Ром невозможно было отвести взгляд, то теперь на нее больно смотреть. Лицо знаменитости изменилось до неузнаваемости.

Начиналось все вполне безобидно — с инъекций ботокса. Но вскоре их оказалось мало, и тогда Ром согласилась на всевозможные омолаживающие процедуры и дошла до подтяжки лица. Как пишут в СМИ, их у знаменитости было огромное количество. К тому же она прибегла к блефаропластике, установила имплант в подбородок и поставила филлеры в скулы.

Эффект от подобных манипуляций удручающий. Теперь артистку сравнивают с резиновой куклой с перетянутым лицом, перекошенными глазами, шрамами и неестественно большим ртом.