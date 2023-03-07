Жертва моды 80-х: от одного взгляда на Ларису Долину станет не по себе (фото)

Сегодня женщины более осознанно подходят к косметическим процедурам и стараются подробнее узнать о составе той или иной маски, которую наносят на волосы или кожу. Но так было далеко не всегда.

В 80-е в моду вошла химическая завивка, и многие звезды эстрады также решили поэкспериментировать. Самый яркий и запоминающийся образ получился у Ларисы Долиной. У нее были от природы волнистые локоны, но от процедуры ее прическа стала выглядеть как большая и неухоженная копна волос. К тому же певица регулярно осветляла свои темные кудри, что еще больше им навредило.

Но красавица не остановилась на одном тренде. В своем макияже она использовала сиреневые и синие оттенки, что не всегда смотрелось удачно. А яркие цвета одежды зачастую не сочетались с вызывающим мейкапом. В итоге весь образ получался не очень гармоничным, но при этом соответствовал моде.