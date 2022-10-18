Жертва халатности врачей: трагедия «вечного дедушки СССР» вызовет оторопь

Иван Рыжов даже в эпизодах играл так, что перетягивал все внимание зрителей на себя. В копилке актера более ста работ, в большинстве из которых он засветился в роли дедушек. При этом звезда экрана смог не только построить успешную карьеру, но и наладить личную жизнь.

Артист женился лишь один раз, его возлюбленной стала Нина Никольская. Супруги были счастливы вместе, воспитывая единственную дочь Татьяну. В 2003 году 85-летняя жена Рыжова, будучи парализованной после инсульта, ушла из жизни.

На тот момент актеру было 90 лет, и он не представлял, как жить без любимой жены. Спустя год с Иваном Петровичем случилась страшная трагедия, которая вызовет оторопь у любого. Артист порезал руку и обратился за помощью к медикам. Те доставили знаменитость в больницу, где вместо того, чтобы зашить рану, наложили повязку.

Именно эта халатность врачей и привела к гибели Рыжова. Как пишет Дзен-канал «Зеркало экрана», когда стало очевидно, что повязка не помогает, актера срочно перевели в реанимацию, но спасти его так и не удалось.