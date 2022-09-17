Жертва амбиций матери: как теперь выглядит американская девочка, которая выиграла 300 конкурсов красоты

Американка Иден Вуд выиграла множество детских конкурсов красоты и принесла своей маме Микки миллионы долларов. Девочка появилась на свет в 2005 году – и с самого ее рождения мать мечтала, как сделает из красавицы-дочери звезду.

Впервые Иден появилась на телевидении, когда девочке был всего один год. Малышка быстро стала звездой фотосессий, показов и телешоу. Микки не жалела свою дочь, водя ее в солярий и нанося на девочку тонну косметики.

Мать пичкала Иден энергетиками и кофе, чтобы малышка всегда оставалась веселой и бодрой.

Уже в шесть лет Иден начала бунтовать против такого бешеного ритма жизни – и девочка стала появляться в различных шоу намного реже. В 2013 году бывший агент маленькой звезды выпустил книгу «Разоблачение мамстера. Взгляд из-за занавеса на трагическую жизнь самой успешной звезды детского конкурса красоты», в которой была рассказана правда о жестоком обращении Микки Вуд с дочерью.

«Мамстер» оскорбляла и била маленькую Иден. Зубы девочки были испорчены от бесконечного употребления сахара, но мать даже не удосужилась отвести ребенка к стоматологу. Девочка страдала от недосыпа и жестких диет. Мама заставляла Иден тренироваться по восемь часов подряд ради выступлений. Публично Микки Вуд отрицает все эти обвинения.

Сейчас Иден Вуд 17 лет. Трудное детство не сломало ее. Девушка блестяще закончила среднюю школу, где выступала с командой черлидеров, играла на барабане в оркестре и пела в хоре. Иден продолжает участвовать в фотосессиям и показах, также она снялась в молодежном сериале.