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Жертва амбиций матери: как теперь выглядит американская девочка, которая выиграла 300 конкурсов красоты

17 сентября 2022 20:00
Жертва амбиций матери: как теперь выглядит американская девочка, которая выиграла 300 конкурсов красоты

«Мамстер» не сломала амбициозную девочку.

Американка Иден Вуд выиграла множество детских конкурсов красоты и принесла своей маме Микки миллионы долларов. Девочка появилась на свет в 2005 году – и с самого ее рождения мать мечтала, как сделает из красавицы-дочери звезду.

Впервые Иден появилась на телевидении, когда девочке был всего один год. Малышка быстро стала звездой фотосессий, показов и телешоу. Микки не жалела свою дочь, водя ее в солярий и нанося на девочку тонну косметики.

Мать пичкала Иден энергетиками и кофе, чтобы малышка всегда оставалась веселой и бодрой.

Уже в шесть лет Иден начала бунтовать против такого бешеного ритма жизни – и девочка стала появляться в различных шоу намного реже. В 2013 году бывший агент маленькой звезды выпустил книгу «Разоблачение мамстера. Взгляд из-за занавеса на трагическую жизнь самой успешной звезды детского конкурса красоты», в которой была рассказана правда о жестоком обращении Микки Вуд с дочерью.

«Мамстер» оскорбляла и била маленькую Иден. Зубы девочки были испорчены от бесконечного употребления сахара, но мать даже не удосужилась отвести ребенка к стоматологу. Девочка страдала от недосыпа и жестких диет. Мама заставляла Иден тренироваться по восемь часов подряд ради выступлений. Публично Микки Вуд отрицает все эти обвинения.

Жертва амбиций матери: как теперь выглядит американская девочка, которая выиграла 300 конкурсов красоты

Сейчас Иден Вуд 17 лет. Трудное детство не сломало ее. Девушка блестяще закончила среднюю школу, где выступала с командой черлидеров, играла на барабане в оркестре и пела в хоре. Иден продолжает участвовать в фотосессиям и показах, также она снялась в молодежном сериале.

Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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