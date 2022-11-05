Жертва амбиций матери: как сложилась судьба девочки, которая в 6 лет выиграла 300 конкурсов красоты

Малышка Иден Вуд прославилась в 4 года благодаря участию в многочисленных конкурсах красоты – к шести годам победила в более 300 шоу.

Иден приносила маме миллионы долларов, пока та мучила девочку многочисленными съемками, фотосессиями, походами в солярий и диетами. Чтобы маленькая красавица всегда была веселой и энергичной, мать пичкала Иден энергетиками и кофе. В 2013 году бывший агент Вуд выпустил книгу «Разоблачение мамстера. Взгляд из-за занавеса на трагическую жизнь самой успешной звезды детского конкурса красоты», в которой была поведана вся правда об успехе малышки.

Повзрослевшая девочка быстро устала от шоу-бизнеса – и ее мама вынуждена была пойти на уступки.

Сегодня Иден Вуд 17 лет. Иден обычный подросток, который ходит в школу и любит проводить время с друзьями. Девушка прилежно учится, занимается черлидингом и играет на барабане. Недавно Иден засветилась в молодежном сериале Next Big Thing.