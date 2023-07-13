Женя Пирогов из сериала «Кто в доме хозяин?» в прошлом: кумиром миллионов уже не стать

Ярослав Гарнаев начал сниматься в очень юном возрасте, и первая же роль прославила мальчика на всю страну. Он сыграл Женю Пирогова в комедии «Кто в доме хозяин?». Сериал выходил в течение двух лет, и маленький Ярик моментально стал звездой.

Еще во время участия в съемках Гарнаев стал ведущим на крупной кинопремии и членом жюри на детском кинофестивале. В течение нескольких лет он вел концерты под названием «Взрослые и дети», которые проходили в Кремле.

Первое время после съемок в комедийном сериале карьера парня шла в гору. Он вел передачи на крупных телеканалах, озвучивал мультфильмы и участвовал в съемках кино. Но с возрастом слава экранного Жени Пирогова пошла на спад, и парня стали звать только на эпизодические роли.

Сегодня Ярославу уже 30 лет. Он все еще работает актером озвучки, иногда появляется в эпизодических ролях в сериалах и играет на театральной сцене. О ярких ролях и карьере кинозвезды парень уже не мечтает: он смотрит на вещи реально и посвящает себя любимому делу.