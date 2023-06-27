Женя Медведева скрывает лицо возлюбленного: вы бы тоже так делали (фото)

Последние несколько месяцев в интернете ходили слухи о романе фигуристки Евгении Медведевой с коллегой по катку Дмитрием Чигиревым. Оказалось, что слухи правдивы: новое видео раскрыло тайный роман.

Женя Медведева поделилась кадрами совместного отпуска на Мальдивах, в который она отправилась вместе с Дмитрием. На страничке спортсменки появилось романтичное видео, на котором девушка обнимает и целует Чигирева.

Поклонники пришли в восторг от этой публикации и наперебой желают паре счастья. Но нашлись и те, кто раскрыл причину такого долгого сокрытия этого романа. Дело в том, что возлюбленный Медведевой оказался очень молодым. Самой Жене уже почти 24 года. Дмитрию едва исполнилось 22 года, а выглядит он еще моложе — парня можно принять за школьника.

Неудивительно, что Медведева так долго не решалась раскрыть личность своего парня публике. После скандального пиар-романа с Даней Милохиным Женя наверняка боялась прослыть любительницей молоденьких.