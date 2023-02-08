Жены сбегали как от огня: что не так с главным секс-символом СССР

Когда-то красавца Ивара Калныньша миллионы поклонниц заваливали письмами с признаниями в любви. Но мало кто знает, что все его жены уходили от него сами, не желая оставаться в этих отношениях.

Пик популярности литовского и советского актера пришелся на конец 80-х и начало 90-х после выхода мелодрамы «Зимняя вишня». Калныньш сыграл благородного ухажера главной героини, который хотел увезти ее за рубеж. Также он прославился ролями героев-любовников, что, кстати, не было Ивару по душе.

В личном счастье Калныньшу долго не везло. Первая супруга ушла от него после 20 лет брака, оставив двух дочерей с отцом. Вторая жена, которая была моложе Ивара на 24 года, бросила актера спустя семь лет. После развода она не горит желанием видеться с экс-супругом.

По какой причине пассии Калныньша сбегали от мужа, сжигая мосты, точно неизвестно. Вероятно, все дело в его излишней любви к профессии. Например, вторую жену оскорбляло его равнодушие к ней и полное отсутствие ревности с его стороны. Такого она простить не могла.

Сегодня Ивар женат в третий раз, пока в его семье все отлично. Но никто не знает, надолго ли хватит его нынешнюю супругу.