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Жены под копирку: выбор Юрки из «Весны на Заречной улице» удивит любого

31 октября 2022 16:30
Жены под копирку: выбор Юрки из «Весны на Заречной улице» удивит любого

Владимир Гуляев отличался постоянством в выборе женщин.

Актерскую карьеру Владимир Гуляев начал после того, как два года пробыл на фронте и получил множество ранений. В кино он стал востребованным с середины 1950-х годов, и хотя главные герои доставались ему редко, с каждой ролью он справлялся неизменно успешно. Зрители помнят его как шофера Юрку из «Весны на Заречной улице», милиционера из комедии «Бриллиантовая рука», капитана из ленты «Ко мне, Мухтар!».

В мелодраме Гуляев снимался вместе со своей женой. Актриса Римма Шорохова исполнила в картине «Весна на Заречной улице» роль Али Алешиной, которая как раз отвергала ухаживания Юрки. На тот момент и в браке актеров уже наступил разлад: вскоре они развелись, хоть и смогли остаться в хороших отношениях.

Гуляев недолго пробыл в одиночестве, вскоре женившись во второй раз. Причем жену он выбрал будто под копирку: мало того, что она являлась тезкой первой супруги, так еще и внешне была на нее похожа. С Риммой Простомолотовой актер воспитал двоих детей, но позже и этот брак распался.

Фото: Кадр из фильма «Весна на Заречной улице», 1956
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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