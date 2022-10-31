Жены под копирку: выбор Юрки из «Весны на Заречной улице» удивит любого

Актерскую карьеру Владимир Гуляев начал после того, как два года пробыл на фронте и получил множество ранений. В кино он стал востребованным с середины 1950-х годов, и хотя главные герои доставались ему редко, с каждой ролью он справлялся неизменно успешно. Зрители помнят его как шофера Юрку из «Весны на Заречной улице», милиционера из комедии «Бриллиантовая рука», капитана из ленты «Ко мне, Мухтар!».

В мелодраме Гуляев снимался вместе со своей женой. Актриса Римма Шорохова исполнила в картине «Весна на Заречной улице» роль Али Алешиной, которая как раз отвергала ухаживания Юрки. На тот момент и в браке актеров уже наступил разлад: вскоре они развелись, хоть и смогли остаться в хороших отношениях.

Гуляев недолго пробыл в одиночестве, вскоре женившись во второй раз. Причем жену он выбрал будто под копирку: мало того, что она являлась тезкой первой супруги, так еще и внешне была на нее похожа. С Риммой Простомолотовой актер воспитал двоих детей, но позже и этот брак распался.