«Жены мельников»: девушки на Руси выглядели совсем не так, как вы думаете

Ради красоты не останавливались ни перед чем.

«Бела, румяна, черноброва», — таким был идеал женской красоты на Руси XVI века. Чтобы достичь его, девушкам приходилось буквально заигрывать со смертью и терпеть обидные сравнения.

Белила предназначались для того, чтобы сделать кожу белее. Так женщина показывала, что она не работает в поле и ее кожу не обжигает солнце. Это косметическое средство было дорогим. Пользовалась им в основном знать. В составе белил были цинк и мышьяк — ядовитые для организма соединения.

Румяна тоже были токсичными. Они содержали киноварь. Девушки без знатного происхождения заменяли их на свеклу или бадягу — губку, которой терли щеки. Те, в свою очередь, краснели. Для чернения бровей использовали сурьму, а зубы чистили ртутной пастой.

Агрессивный макияж, больше похожий на боевой раскрас, приводил в ужас иностранных дипломатов. Английский посланник Энтони Дженкинсон сравнивал русских красавиц с женами мельников. Мол, и у тех, и у других лицо было будто бы в муке.