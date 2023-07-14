Жены давно в курсе: Михалкова честно рассказала обо всех романах с «Уральскими пельменями»

Юлия Михалкова прославилась как участница «Уральских пельменей». В течение нескольких лет она покоряла зрителей своим чувством юмора и красотой. А так как артистка скрывала свою личную жизнь от поклонников, многие были уверены, что она встречалась со своими коллегами по шоу.

Так, одно время фанаты были уверены, что артистка встречается с Сергеем Нетиевским, негласным лидером коллектива. После поклонники считали, что у нее роман с Дмитрием Брекоткиным. Однако все эти домыслы далеки от правды. По словам Михалковой, она не встречалась ни с кем из коллег.

«Официально заявляю, что никаких романов, интрижек не было за время нашего знакомства»,

— призналась артистка.

И их общение было настолько близким, что знаменитости удалось наладить общение даже с женами «Пельменей». Долгие годы они все свободное время проводили вместе и до сих пор считают себя хорошими друзьями.