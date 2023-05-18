Жену Владимира Яглыча не узнать: выглядит старше собственной матери

Владимир Яглыч прославился благодаря нашумевшей ленте «Мы из будущего». Видный актер быстро обзавелся армией поклонниц, но свой выбор он остановил на коллеге Антонине Паперной. Она является дочерью популярной артистки Ольги Сумской.

Теща Яглыча известна по многим картинам. Ее можно увидеть в лентах «Роксолана», «Принцесса на бобах», «Я — кукла» и в других фильмах. Сегодня Сумской 56 лет, но она выглядит моложе собственной дочери, которой всего 32 года.

Супруга Яглыча, известная по сериалу «Кухня», обладает брутальной внешностью, и свои грубые черты она подчеркивает броским стилем. Антонина делает яркий макияж, облачается в кожаные куртки и носит рокерские аксессуары. За последние годы актриса очень изменилась, и сегодня ее узнает не каждый.

На фоне Антонины ее моложавая и женственная мама выглядит как девушка. Ольга Вячеславовна — ухоженная дама с длинными светлыми волосами и гладкой кожей. В свои 56 она может дать фору даже родной дочери.