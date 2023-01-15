Жену Самохвалова из «Служебного романа» не узнает ни один россиянин (фото)

Нелли Пшенная прославилась многими ролями, но самой известной для нее стал образ жены Юрия Самохвалова в трагикомедии Эльдара Рязанова «Служебный роман». После успеха артистка продолжила карьеру и до сих пор регулярно появляется во многих фильмах и сериалах.

Так, за годы творческого пути Пшенная приняла участие почти в 50 проектах. На ее счету как главные роли, так и второстепенные. Например, зрители могли ее видеть в исторической драме «Европа танцевала вальс» или в сериалах «Две судьбы» и «Остров ненужных людей». Последней же ее ролью стал детектив «Анна и тайна прошлого», в котором главную роль сыграла Лиза Арзамасова.

Однако, несмотря на такую востребованность, зрители уже не узнают в Пшенной экранную супругу Олега Басилашвили. Дело в том, что прошедшие годы заметно сказались на внешности знаменитости. Артистка больше не может похвастаться изяществом и стройностью и страдает от лишних килограммов. Неизменным осталась лишь прическа: звезда экрана до сих пор предпочитает носить преимущественно короткие волосы, которые по-прежнему вьются.