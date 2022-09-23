Жену ловеласа из «Девчат» невзлюбила вся страна: дело во внебрачном ребенке

История любви персонажей Николая Рыбникова и Надежды Румянцевой в фильме «Девчата» казалась такой правдоподобной, что поначалу зрители, далекие от закулисья киномира, даже считали, что между актерами настоящий роман. Артиста они ассоциировали с его образом в фильме — ловеласом и завидным женихом. Но в реальности Николай сразу невзлюбил и Румянцеву, и игравшую Анфису Светлану Дружинину. К последней антипатию он испытывал, так как надеялся, что роль отойдет его жене Алле Ларионовой, которую он просто обожал.

А вот остальная страна актрису безжалостно критиковала, и в первых рядах были поклонницы Рыбникова. Актер влюбился в Аллу еще в студенческие времена, но, когда после картин «Садко» и «Анна на шее» она стала звездой, вокруг нее появилось немало ухажеров. На Рыбникова актриса даже не обращала внимание. Друзья Николая вспоминали, что от безответной любви он был готов свести счеты с жизнью.

Ларионова же была очарована Иваном Переверзевым, от которого вскоре и забеременела. Актер женился на другой, что стало ударом для Аллы. И в этот момент ее поддержал давний друг. Николай тут же сделал Ларионовой предложение. Родившуюся дочку Алену он воспитывал как родную. А позже в их браке появился еще один ребенок — девочка Арина.

Со стороны союз казался идеальным, но ходили упорные слухи о многочисленных интрижках Аллы. Поговаривали, что актриса не отказывала себе в романах, а ревнивый Рыбников ей все прощал.