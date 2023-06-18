Жену комиссара Каттани не узнать: годы ее не пощадили (честное фото)

Итальянская киносага «Спрут», вышедшая на экраны в конце 80-х, буквально приковала к телеэкранам зрителей по всему миру. Они с замиранием сердца следили за приключениями комиссара Каттани и всей душой ненавидели мафию, с которой сражался бесстрашный благородный герой. Конечно же, страсти кипели не только в кадре, но и в процессе создания сериала.

Одним из ярких персонажей в киносаге была жена Каттани. В сериале между ними была непрекращающаяся драма, кипели настоящие итальянские страсти. Любовь, измены, скандалы, истерики были неизменными составляющими экранных отношений. Супругу комиссара сыграла актриса французского происхождения Николь Жаме.

В жизни актрисы были разные роли, но именно роль жены комиссара Каттани она сама считает самой главной. К слову, после съемок в «Спруте» любовь к детективам у Николь так и не прошла. Впоследствии она сама стала автором детективов, которые легли в основу киносценариев.

Сейчас она счастлива в браке и продолжает выходить на театральные подмостки. К сожалению, красавицу не пощадило время, поэтому от былой красоты не осталось и следа. Она сильно постарела и выглядит на все свои 70 с лишним лет. Седину в волосах уже никак не скроешь, впрочем, как и морщины.