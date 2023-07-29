Жену Кемаля из «Черной любви» ненавидит каждая турчанка: раньше не бросалось в глаза

На то у них есть веские причины.

Гавный герой сериала «Черная любовь» Бурак Озчивит уже давно женат на своей коллеге Фахрие Эвджен. Роман между актерами закрутился на съемках нашумевшей картины «Королек — птичка певчая».

Сегодня у пары уже двое сыновей, которых зовут Каран и Керем. Младший появился на свет в январе этого года в одной из клиник Стамбула. Глядя на Фахрие, трудно поверить, что всего несколько месяцев назад она перенесла роды.

Эвджен быстро пришла в форму и даже преобразилась. Недавно турецкая актриса предстала в своих соцсетях в мини-юбке и белом топе. 37-летняя звезда выглядела еще моложе, чем раньше: стройные бедра, плоский живот, модельные ноги.

Фахрие завидуют многие турчанки, и дело не только в том, что она заполучила самого желанного мужчину страны. После родов Эвджен восстановилась за считанные месяцы и даже стала еще красивее — такое многих женщин выведет из себя.