Женская версия Шатунова: самой богатой певицей СССР стала девочка из детдома

Феномен Юрия Шатунова до сих пор, даже после его смерти, не дает покоя многим продюсерам и музыкальным критикам. Эксперты удивляются, как мальчик из детдома стал самым кассовым исполнителем на советской, а потом и на российской эстраде, а также покорил сердца миллионов поклонниц. Артист мог похвастаться баснословными гонорарами, которые позволили ему при жизни скопить неплохое состояние.

А ведь существовала и так называемая женская версия Шатунова. Лидия Русланова осиротела в детстве. Из-за нищеты ей даже пришлось просить милостыню вместе с бабушкой на улицах. Впоследствии, когда артистка стала самой богатой певицей СССР, она очень педантично относилась к деньгам, ведь помнила о бедных временах.

С каждого концерта певица привозила чемоданчик наличности. Русланова вкладывала средства в антикварную мебель и живопись. Картин именитых художников в ее квартире было столько, что на стенах уже не оставалось места. А шкафы ломились от драгоценностей, меха и дорогой посуды.

Звезда эстрады жила с королевским размахом. Однако после войны Русланова попала в тюрьму и во время пыток выдала, где хранятся все ее сокровища. Большинство из конфискованного при аресте имущества артистке не вернули.