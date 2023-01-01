Женщины задохнутся от возмущения: вот как проходили кинопробы в СССР

Во второй половине 40-х Иван Пырьев начал работу над своей картиной «Сказание о земле Сибирской». Для фильма о сложной жизни пианиста Андрея Балашова постановщик искал множество ярких актеров. При этом режиссер не боялся прибегать к весьма оскорбительным методам на кастингах.

Как рассказала Вера Васильева, которую пригласили поучаствовать в пробах, перед встречей с Пырьевым она старательно готовилась. Артистка пришла в своем самом лучшем наряде и эффектно накрасилась. Однако режиссеру образ претендентки не понравился, и он попросил ее смыть весь макияж и одеться намного скромнее.

Васильева выполнила просьбу Пырьева, но он вновь не был удовлетворен результатом. Осмотрев артистку, он попросил пару чулок, с помощью которых решил увеличить ее бюст, так как ему не понравилась ее фигура.

«Лицо у вас толстое, а фигура — тощая», — именно так охарактеризовал Васильеву режиссер.

Подобное отношение оскорбило актрису. По ее словам, она все съемки проходила с накладной грудью, а сама себя ощущала специальной плюшевой накладкой на самовар в виде крестьянки.