Женщины всего СССР копировали ее прическу и манеры: посмотрите, что стало сейчас с роковой красоткой

Цельные, женственные и искренние персонажи Ирины Алферовой подарили ей всесоюзную славу и любовь миллионов зрителей. Даша в «Хождении по мукам», блистательные экранные дуэты с Абдуловым и Констанция в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах» — ее прическу копировали женщины по всей стране.

«Любимая Констанция, Ирина Алферова — моя любимая актриса», — такие комментарии часто появляются под совместными фото артистки с дочерью Ксенией Алферовой.

Сегодня актриса гораздо реже снимается в кино. За последние 10 лет она появилась в ситкоме «Последний из Магикян», в пятой части «Елок», в остросюжетной драме «Последнее испытание» и в детективном сериале «Водоворот». Артистка много сил и времени и посвящает театру — любимому «Ленкому» и «Школе современной пьесы». К Марку Захарову она пришла, будучи весьма популярной киноактрисой, когда от предложений снова появиться на экране не было отбоя. Но худрук «Ленкома» рекомендовал выждать, чтобы стать успешной еще и в театре. Его атмосфера с первого взгляда заворожила артистку, но ей предстояло многому научиться. Впрочем, для талантливой актрисы это не стало препятствием.