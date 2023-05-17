Женщины в СССР выглядели намного старше своих лет: не допускайте их ошибок

Один изъян у советских людей все же был.

И мужчины, и женщины в Советском Союзе имели ряд неоспоримых преимуществ перед людьми из других стран. Они славились выдержкой, выносливостью, внутренней силой и высоким коэффициентом интеллекта. Однако незаурядной или даже просто привлекательной внешностью похвастаться не могли. Особенно страдали от такого положения дел, разумеется, представительницы прекрасного пола.

Тщательный, продуманный и, главное, ежедневный уход за собой считался у дам из СССР чем-то «от лукавого». Поэтому ритуалы по поддержанию красоты и молодости сводились разве что к регулярному посещению стоматолога. Никаких бьюти-процедур, косметических и косметологических вмешательств женщины того времени не делали.

Каждый, кто родился в Союзе, смотрел фильм «Карнавальная ночь», который принес славу двадцатилетней Людмиле Гурченко. Да-да этой зрелой на вид женщине среднего возраста на момент съемок было всего 20 лет.

Причины такого лежали в СССР на поверхности. Одной из них оказался дефицит продуктов. Железный занавес позволял гражданам и гражданкам есть лишь то, что дают. И далеко не всегда продукты питания в то время были органическими или экологически чистыми.

Также на внешность женщин очень влияла косметика. Дорогой и качественной в СССР попросту не было. Более проворные женщины доставали что-то из-за границы. Однако большинство довольствовалось дешевыми помадами и легендарной ленинградской тушью.

На «износ» женщины влияла и физическая нагрузка, которая была для слабого пола, прямо скажем, непомерной. Ни про автоматические «стиралки», ни уж тем более про посудомойки или готовую еду из кулинарии на заказ в то время, разумеется, не слышали. Все эти факторы в совокупности и мешали женщинам из СССР выглядеть на все сто, как считают авторы портала Wday.