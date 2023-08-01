Женщины в СССР по гадкой причине постоянно носили косынки: мужчинам лучше не знать

При выборе этого головного убора они ориентировались далеко не на красоту.

Аксессуары для волос были одними из самых популярных украшений среди женщин СССР. Шляпы, ободки, заколки пользовались неизменным успехом, но больше всего поклонников было у самой простой косынки. И носили ее девушки не только для красоты, но и из-за ее практичности.

Дело в том, что косынка практически полностью закрывала голову. Женщина могла вытащить ровно столько прядей, сколько ей хочется, а все остальное спрятать под плотную ткань. А так как в то время ухаживать за волосами было не принято так сильно, то косынка прекрасно скрывала несвежую прическу от публики.

К тому же этот аксессуар прекрасно помогал женщинам рабочих специальностей. Они прятали волосы, чтобы те не мешали на производстве, и выглядели при этом весьма опрятно.

В итоге косынка стала настоящим символом жительницы Советского Союза. Ситуация изменилась лишь с переменой моды, и практичные косынки ушли на второй план.