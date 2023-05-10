Женщины умнее мужчин: Раневская озвучила доказательство, с которым не поспоришь

Карьерой Фаина Раневская могла похвастаться блестящей, а вот личная жизнь талантливой актрисы не задалась. Свои последние дни она провела рядом с дворняжкой по кличке Мальчик. Замужем звезда экрана никогда не была и наследниками не обзавелась.

Актриса нашла этому простое объяснение — мол, ей не повезло с внешностью. По уверению Раневской, те мужчины, к которым она питала симпатию, никогда не интересовались ею всерьез. И есть как минимум один эпизод из прошлого знаменитости, который свидетельствует об этом.

Однажды артистку позвал в гости коллега по цеху. Когда Фаина Георгиевна пришла к тому, к кому неровно дышала, то обнаружила, что у нее есть соперница. Актер был не один, а в компании другой прекрасной дамы, поэтому попросил Раневскую удалиться.

После такого звезда «Подкидыша» разочаровалась в мужчинах и всю оставшуюся жизнь считала, что женщины гораздо умнее. И она озвучила доказательство, с которым не поспоришь. «Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?» — сказала однажды артистка.