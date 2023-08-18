Женщины точно сходили с ума: ахнете, как выглядела Верка Сердючка до славы и денег

Андрей Данилко известен массовому зрителю как Верка Сердючка. В течение многих лет он появляется на сцене в ярких платьях, шляпе со звездой на голове и солнцезащитных очках. Из-за этого певец давно ассоциируется у зрителей только с этим образом. Однако на старте карьеры артист выглядел иначе.

Так, в социальных сетях Данилко не так давно появился архивный снимок, на котором он лишь начинает творческий путь. Звезда сцены предстает в обычной черной рубашке, без каких-либо украшений.

Пользователи Сети были шокированы старинной фотографией. Обсуждая кадр, они отметили, что Данилко похож на профессиональную модель и мог бы покорить подиумы. Также многие обратили внимание, что прошедшие годы мало изменили артиста, который до сих пор эффектно выглядит и без сценических костюмов.