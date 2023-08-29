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Женщины теряли голову из-за мужа Плисецкой: увидите его фото в старости и все поймете

29 августа 2023 14:00
Женщины теряли голову из-за мужа Плисецкой: увидите его фото в старости и все поймете

Как был красавцем, так и остался.

Благодаря браку с Родионом Щедриным Майя Плисецкая избавилась от ярлыка шпионки, который на нее повесили из-за сомнительных связей с иностранцами. Отношения с композитором балерина называла всплеском счастья, и продлился он долгих 57 лет.

Музыканту удалось укротить стихию по имени Майя: прима Большого театра обожала своего мужа, и тот отвечал ей взаимностью. Это была не только гармоничная семейная пара, но и творческая. Щедрин писал музыку к балетам, в которых танцевала его ненаглядная.

Влиятельные и богатые мужчины по-прежнему оказывали звезде знаки внимания, но и ее избранник нужды в поклонницах не испытывал. Даже в старости Родион Константинович выглядит презентабельно и эффектно, что уж говорить про молодые годы. Женщины теряли голову из-за супруга Плисецкой, но выдержать конкуренцию с легендой мирового балета не смог никто.

Женщины теряли голову из-за мужа Плисецкой: увидите его фото в старости и все поймете
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, @MarthaBroitman / youtube.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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