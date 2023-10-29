Женщины сделали от него сто абортов: известный советский актер держал на ушах весь «Ленком»

Актеры, натуры страстные и необузданные. Так было во все времена, и советская эпоха не стала исключением. Некоторые кинозвезды СССР не знали никакой меры в разных непотребствах. Главным передовиком постельного фронта в те времена считался Михаил Боярский — на счету артиста сотни, если не тысячи мимолетных романов.

Актер никогда не скрывал от общественности своего бурного прошлого. Звезда советского кино не смог обуздать свою разнузданность даже после женитьбы на Ларисе Луппиан. Пока жена сидела дома с детьми, актер зависал на вечеринках.

«Я вообще не мог отказаться ни от водки, ни от секса. Мы с приятелями в течение вечера неоднократно партнершами менялись», — передает слова советского Д’Артаньяна издание «Экспресс газета».

Также, по признанию Боярского, от него сделали аборты сотни девушек. Это весьма странный повод для гордости, как считают поклонники артиста. А супруга актера, по их словам, заслуживает только сочувствия.