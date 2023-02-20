Женщины с тремя именами не способны стать хорошими женами

Чтобы союз мужчины и женщины был крепким и надежным, необходимо, чтобы оба партнера на равных вкладывались в отношения, поддерживали друг друга, отдавали свою любовь и заботу. В идеале все именно так, но в реальности многие влюбленные предпочитают ставить на первое место не “мы”, а “я”. В браке они ведут себя эгоистично, постоянно перетягивают одеяло на себя или демонстрируют партнеру крутой нрав. Причиной тому становится не только сложный характер, но и имя. Эксперты в области эзотерики рассказали, обладательницы каких имен редко становятся хорошими женами.

Анфиса

Имя "Анфиса" переводится как "цветущая", однако не стоит думать, что это характеризует её как прекрасную жену. Несмотря на то, что в её имени заложена положительная энергетика, характер у этой девушки не сахар. Мужчины охотно клюют на яркую внешность этой девушки, но узнав её лучше, жестоко разочаровываются.

Анфиса невероятно упрямая, даже если она знает, что не права, ни за что не уступит из принципа.

Будет до самого конца настаивать на своём. Кроме того, обладательница этого имени не прочь пококетничать с другими мужчинами и помучить постоянного партнёра ревностью.

Дина

Имя Дина в переводе с древнегреческого недаром означает "сила". Его обладательница - девушка категоричная, требовательная и строгая к другим людям. У нее есть своя точка зрения по любому поводу, а вот чужую она воспринимает неохотно.

Мужу Дины придётся во всем соглашаться с ней, чтобы не нарваться на ссору.

У обладательницы этого имени свой собственный взгляд на роли в семье. Она никогда не позволит мужу главенствовать, а роль хозяйки в доме возьмёт на себя. Поладить с Диной сможет только тот мужчина, который мечтает, чтобы им руководили и постоянно направляли, а он лишь выполнял поручения.

Тамара

"Финиковая пальма" - так трактуется имя Тамара. Его обладательница - дама с крутым нравом, выдержать который под силу далеко не каждому мужчине. Это страстная, импульсивная, решительные особа, которая может и уйти, хлопнув дверью, и начать выбрасывать вещи супруга с балкона. Одним словом, любительница итальянских страстей.

Вот только приступы гнева у Тамары случаются настолько часто, что даже поклонники "перчинки" в отношениях устают и начинают подумывать о разводе.

При внешней красоте и очевидной притягательности обладательница этого имени нередко остаётся одна.