Женщины с такими именами обречены на жизнь в роскоши: если еще не богаты, то скоро будут

Имя человека таит в себе множество смыслов. Оно оказывает влияние на характер, образ жизни и отношения личности с окружающими. Кроме того, иногда в именах заложены особая сила и энергетика, которые могут привести своих обладателей к роскоши и богатству.

Чтобы понять это, нужно лишь посмотреть на историю императорской России. Некоторые женщины в ту эпоху могли похвастаться внушительным состоянием. Деньги доставались им легко, возможно, как раз из-за влияния «богатых» имен.

Так, среди известных семей купцов и промышленников часто встречались девочки Варвары и Юлии. К концу XIX века мало кто мог сравниться по объему капитала с Надеждой Половцовой. Ее состояние оценивали в 17 млн рублей, ей принадлежали несколько заводов и особняков.

Среди современных российских миллиардерш можно выделить Татьяну Бакальчук и Елену Батурину. Нумерологи видят в их именах внутренний финансовый магнит. Также в этот список входят такие варианты, как Ольга, Лидия и Наталья. Подобные женщины обладают сильной хваткой и могут добиться невероятных высот, так как не опускают руки перед неудачами.