Женщины с силиконом и губами-сосисками проигрывают простушкам: вот что на деле нужно мужчинам

Сегодня пластическая хирургия и косметология переживают бум. Увеличение губ, груди, ягодиц, ринопластика, подтяжка лица — это далеко не все операции, на которые решаются девушки в погоне за идеальной внешностью. Такого рода вмешательства не только влетают в копеечку, но и несут огромные риски. Но оправданы ли они?

Некоторые дамы уверены, что без пухлых губ и округлых форм мужчины их не полюбят. Однако у джентльменов другое мнение на этот счет. Многие молодые люди отмечают, что им совсем не нужны такие жертвы: оказывается, миллионы мужчин ценят естественную и натуральную красоту, ту, которой барышню наградила природа.

Кавалеры жалуются, что на ощупь «тюнингованные» дамы совсем «не те». Дело не ограничивается тактильными ощущениями: внешне следы хирургического вмешательства также видны невооруженным глазом. Обилие операций отталкивает мужчин, которые видят в злоупотреблении пластической хирургией следы комплексов и обид из прошлого.