Женщины с каким цветом волос привлекают мужчин: ответ дал необычный эксперимент

Считается, что джентльмены предпочитают блондинок. Журналистка Алиса Холл провела любопытный эксперимент, чтобы выяснить, так ли это на самом деле.

Корреспондент портала The Sun зарегистрировалась на одном известном сайте знакомств, но при этом создала не один, а сразу четыре аккаунта. На каждом из них она опубликовала фотографии, на которых была запечатлена с разным цветом волос. Затем Алиса прочла сообщения и комментарии от мужчин, в ходе чего выяснила их истинные предпочтения.

В частности, эксперимент показал, что рыжий цвет волос привлекает противоположный пол меньше всего. В этом образе журналистка получила не так уж много сообщений. Зато большое внимание привлекла анкета, где Холл предстала с синими волосами. Необычный оттенок локонов вызвал интерес у мужчин, и многие из них изъявили желание познакомиться со смелой красоткой поближе.

Не осталась без комплиментов Алиса и со своим естественным цветом волос — блондом. В этом образе она также получила немало сообщений, многие из которых попадали под категорию 18+. А вот в облике брюнетки Холл ждать симпатии от парней не приходилось. В итоге она пришла к выводу о том, что светловолосые барышни действительно сводят мужчин с ума.