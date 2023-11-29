Женщины с этими отчествами обречены на одиночество: список пугающий

Хорошо известно, что имена несут конкретную энергетику и накладывают отпечаток не только на судьбу, но и на характер своих обладателей. Однако нумерологии советуют не пренебрегать и отчествами, которые также кармически влияют на жизни людей.

Некоторые из них могут привести к неудачам в любви. Это объясняет, почему даже привлекательные и умные женщины остаются одинокими.

Например, дамы с отчествами Алексеевна и Антоновна слишком доверчивые и эмоциональные, поэтому часто становятся жертвами обманщиков. Валентиновны известны своим упрямством и желанием во всем оставаться лидерами, а значит, строить отношения с ними сложно.

Ивановны отличаются спокойствием и уравновешенностью. Однако их замкнутость мешает выстраивать общение с партнером и отпугивает окружающих. Девушек с отчествами Максимовна и Михайловна отличает излишняя конфликтность, поэтому их избегают мужчины. Также представители сильного пола не готовы мириться с упрямством Сергеевны.

Женщины с отчеством Николаевна не умеют воспринимать чужую критику и стараются занять главенствующую позицию в семье, подавляя избранника. А Юрьевне не хватает навыков флирта, что усложняет новые романы.