Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Женщины с этими именами живут до 100 лет и дольше: их всего пять

Женщины с этими именами живут до 100 лет и дольше: их всего пять

4 декабря 2023 07:45
Женщины с этими именами живут до 100 лет и дольше: их всего пять

Проверьте, есть ли в списке ваше.

«Что в имени тебе моем?» — вопрошал классик. Специалисты в сфере астрологии, нумерологии и эзотерики уверены: многое. Например, в нем может быть зашифровано обещание долгой жизни.

Считается, что среди всех женских имен лишь пять сулят своим обладательницам многую лету. Возглавляет список Людмила. Есть теория, что крепким здоровьем Людам воздается за доброту и помощь окружающим.

Надежда склонна проявлять оптимизм, благодаря этому не поддается невзгодам. Анастасия не слишком зацикливается на плохом — такая рациональность позволяет уберечься от стресса.

Ольга не обращает внимание на прожитые годы: это сильная личность, перед которой проблемы расступаются, она идет к своим целям и в двадцать, и в восемьдесят. И, наконец, Валентина радует себя и близких крепким здоровьем.

Фото: Фотобанк - unsplash.com
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше