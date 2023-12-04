Женщины с этими именами живут до 100 лет и дольше: их всего пять

Проверьте, есть ли в списке ваше.

«Что в имени тебе моем?» — вопрошал классик. Специалисты в сфере астрологии, нумерологии и эзотерики уверены: многое. Например, в нем может быть зашифровано обещание долгой жизни.

Считается, что среди всех женских имен лишь пять сулят своим обладательницам многую лету. Возглавляет список Людмила. Есть теория, что крепким здоровьем Людам воздается за доброту и помощь окружающим.

Надежда склонна проявлять оптимизм, благодаря этому не поддается невзгодам. Анастасия не слишком зацикливается на плохом — такая рациональность позволяет уберечься от стресса.

Ольга не обращает внимание на прожитые годы: это сильная личность, перед которой проблемы расступаются, она идет к своим целям и в двадцать, и в восемьдесят. И, наконец, Валентина радует себя и близких крепким здоровьем.