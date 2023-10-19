Женщины с этими именами зависят от чужого мнения: жертвы манипуляторов

Проблемы с самооценкой становятся причиной многих бед. Как минимум, люди, которые не верят в себя, становятся зависимыми от чужого мнения и проживают не свою жизнь, стремясь угодить окружающим. Эксперты назвали женские имена, обладательницы которых готовы на все ради похвалы и одобрительных взглядов.

Анна

Скромная и чувствительная девушка. Обладательница этого имени наделена низкой самооценкой и постоянно ждет одобрения окружающих. Аня со школьной скамьи зависима от чужого мнения - например, если кто-нибудь высмеет ее интересы, девочка больше никогда не станет рассказывать про них в компании или вовсе забросит.

Во взрослой жизни неуверенность в себе способна сыграть с Анной злую шутку.

Она становится легкой добычей для мужчин, которые жаждут полного подчинения со стороны второй половинки. Такой горе-бойфренд будет навязывать Ане свое мнение, чтобы она стала еще более удобной. Хорошо, если в окружении женщины найдется тот, кто позаботится о ней и откроет глаза на правду.

Евгения

Женя производит впечатление уверенной в себе дамы, но в глубине души она постоянно о чем-нибудь тревожится. Как она выглядит сегодня, хорошо или плохо? Что подумают люди? Не распустят ли сплетни? Эти и подобные мысли тревожат Евгению практически каждый день. Она чрезвычайно зависима от чужого мнения, но не всегда отдает себе в том отчет.

Как обладательница заниженной самооценки, Женя уверена, что дружить с ней и любить ее можно только за что-то, а не просто так.

Поэтому обладательница имени постоянно “работает над собой” - стремится стать еще красивее, успешнее, обеспеченнее… Вот только рано или поздно придет осознание, что все это было совершенно лишним и Евгения попусту себя изводила.

Яна

Добрая и немного наивная девушка, которая верит - все люди хорошие, просто жизненные трудности и несчастья делают их жестче. Яна хочет, чтобы все вокруг были счастливы, поэтому старается поднять настроение друзьям, близким и коллегам. Ей трудно отказать, когда люди о чем-то просят - вдруг ее помощь окажется судьбоносной?

К сожалению, этими качествами Яны часто пользуются недобросовестные люди.

Они просят женщину помочь, но, по сути, перекладывают всю работу и ответственность на ее плечи. Обладательница имени выполняет все честно и в срок, и ужасно расстраивается, когда несчастный проситель резко исчезает из ее жизни, получив свое.