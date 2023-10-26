Женщины с этими именами всегда получают то, что они хотят
Добиться своего? Не вопрос!
Народная мудрость гласит, что каждый человек сам кузнец своего счастья. Но далеко не каждый готов бороться до последнего, чтобы воплотить свои заветные мечты в реальность. По наблюдениям экспертов, упорство в достижении своих целей проявляют обладательницы этих женских имен. Рано или поздно они обязательно получают все, чего бы ни пожелали.
Алина
Яркая и жизнерадостная обладательница этого имени жить не может без общения и друзей. Пожалуй, именно дружелюбие и отзывчивость помогают женщине получить все, чего бы она не пожелала. Окружающие настолько любят Алину, что готовы помочь ей в решении любых проблем – ей достаточно обронить только одно словечко, а помощь уже подоспела.
При этом Алина вовсе не стремится дружить с «нужными» людьми, обладающими полезными связями или ресурсами.
Как-то так получается, что они сами оказываются в ее жизни, и с радостью окажут услугу, если то понадобится. Кстати, Алина тоже с удовольствием помогает своим друзьям, близким и коллегам, абсолютно безвозмездно и искренне.
Виктория
Разве может что-то не получиться у женщины, имя которой переводится как «победительница»? Виктория относится к числу тех людей, кто никогда не сдается. Если что-то не получилось с первого раза, она непременно будет штурмовать крепость во второй, третий раз – до тех пор, пока не добьется своего. Впрочем, чаще всего Вика получает свое сразу же.
В лексиконе этой женщины нет слова «невозможно».
Помимо личностных качеств, Виктория от природы наделена превосходной интуицией. Чутье подсказывает ей, какие пути достижения целей будут эффективными, а на какие не стоит даже тратить время. Кроме того, Вика умеет заручиться полезными и выгодными знакомствами.
Мария
Это имя обладает особенно мощной энергетикой, а женщина, которая его носит – необыкновенной внутренней силой. Там, где другие давно сдались и махнули рукой, Мария будет бороться до последнего. И все-таки добьется своего – упорству и стойкости этой дамы можно только позавидовать. Сцепив зубы, обладательница имени будет следовать за своей мечтой.
Мария действует очень быстро и решительно.
Она не позволяет себе роскоши подолгу размышлять над дальнейшими шагами, благо что умение анализировать ситуацию и предвидеть ее развитие у этой женщины отлично развито. Путь к успеху у Марии может занять продолжительное время, но так или иначе она получит желаемое.