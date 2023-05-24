Женщины с этими именами всегда опаздывают на свидания: приготовьтесь долго ждать

В том, что женщины опаздывают на романтические встречи, многие не видят совершенно ничего страшного. Напротив, кто-то даже убежден, что в этом есть свое очарование - мол, небольшая задержка только подогреет интерес поклонника и его желание покорить женское сердце. Но есть дамы, которые опаздывают не на классические пятнадцать-двадцать минут, а на час и даже больше. И так абсолютно каждый раз. По наблюдениям астрологов, чаще всего такими задержками грешат обладательницы конкретных имен.

Ангелина

Девушки с “ангельским именем” живут по принципу “И пусть весь мир подождет”. Ангелина живет в своем собственном ритме, под который должны подстраиваться все остальные. Она может потратить несколько часов на сборы и из-за этого опоздать. Но если друзья Гели в курсе ее “милой” особенности и терпят, то бойфренда она неприятно удивит.

На часы Ангелина смотрит крайне редко.

Она способна проехать свою станцию метро, а потом возвращаться, обвиняя в этом кого угодно, но только не себя. На праведное возмущение поклонника (если тот, конечно, дождется ее) Геля только пожмет плечами, мол, так уж получилось. Но в следующий раз поступит точно так же.

Валентина

Валя - барышня активная. Жизнь у нее насыщенная, но нередко случается так, что обладательница имени больше суетится, чем делает по существу. Друзья и знакомые часто слышат от Валентины жалобы, что она совершенно ничего не успевает, хотя весь день на ногах, но по факту у нее нет никаких выполненных дел, одна беготня.

Из-за своей “занятости” женщина, нареченная этим именем, постоянно опаздывает, в том числе на свидания.

Бойфренду Валентины приходится звонить ей по нескольку раз или отправлять эсэмэски, чтобы напомнить о встрече. Однако это вовсе не гарантирует того, что она появится вовремя.

Марина

Обладательница имени Марина пользуется популярностью у противоположного пола. Это яркая и привлекательная девушка, которой не составит труда заполучить в свои сети абсолютно любого парня. Но есть у Марины один недостаток - она постоянно опаздывает на встречи и свидания.

Причина кроется в том, что обладательница этого имени не умеет правильно распределить свое время.

Она планирует одновременно несколько дел сразу и не успевает разобраться ни с одним из них. Поэтому с пунктуальностью у этой девушки все сложно - если романтический ужин назначен на семь вечера, Марина приходит в восемь или позднее.