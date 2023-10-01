Женщины с этими именами всегда нуждаются в мужском плече

Каждому человеку важно знать, что рядом есть тот, кто всегда выслушает, поддержит и утешит. В детстве мы ищем понимания и защиты у родителей, став взрослыми, идем в трудную минуту к партнеру. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена женщин, которым жизненно необходимо чувствовать поддержку любимого мужчины - без нее они ужасно страдают.

Анита

Это красивое имя переводится как “изящная” или “грациозная”. Девушка, которую так нарекли, полностью соответствует такой трактовке - это очаровательная особа, созданная для того, чтобы нести в мир красоту и свет. А вот справляться со сложной и грубой работой Аните совершенно не под силу. Она нуждается в избраннике, который возьмет этот труд на себя.

В семье Аниты присутствует строгое разделение обязанностей.

Она с удовольствием берет на себя все, что связано с интерьером, украшением дома, эстетическим воспитанием детей и семейным досугом. В остальном обладательница имени предпочитает опираться на мужчину. Если тот возложит на свои плечи оставшиеся обязанности, радости Аниты не будет предела.

Полина

“Скромная” или “маленькая” - такие трактовки имени Полина можно встретить в различных источниках. Женщина, которую так нарекли, обладает мягким и миролюбивым характером. Она не из тех, кто будет ставить перед собой амбициозные цели и добиваться их всеми возможными способами, интриговать и идти по головам.

Именно поэтому ей постоянно нужна поддержка близкого мужчины.

Того, кто подставит плечо в трудную минуту, успокоит, подбодрит. Вообще, Полина старается как можно раньше выйти замуж и родить ребенка, чтобы обзавестись надежным тылом. В кругу семьи обладательница этого имени заряжается энергией, черпает силы и вдохновение.

Эльвира

Чаще всего имя Эльвира трактуется как “верная” или “доброжелательная”. Его обладательница от природы наделена кротким и скромным нравом. С юности Эльвира мечтает о том, чтобы выйти замуж раз и навсегда, поддерживать друг друга на протяжении всей жизни, быть не только мужем и женой, но и лучшими друзьями, советчиками, единомышленниками.

Эльвира - натура нерешительная, поэтому она остро нуждается в помощи любимого.

Только когда тот рядом, обладательница имени чувствует себя уверенно и комфортно. С одной стороны, такие взаимоотношения - мечта многих женщин, с другой - нередко Эльвира настолько привыкает к поддержке супруга, что без его одобрения шагу ступить не может.