Женщины с этими именами всегда главные в семье: муж на вторых ролях

Они точно знают ответ на вопрос, кто в доме хозяин.

Традиционно роль главы семьи отводится мужчине, но в некоторых семьях по взаимному согласию эту обязанность может взять на себя женщина. По наблюдениям экспертов, чаще всего “командовать парадом” любят обладательницы трех женских имен.

Алевтина

Обладательница этого имени наделена сильным характером. Аля с самого детства демонстрирует окружающим свою независимую натуру: не слушается взрослых, делает только то, что сама хочет, девичьим играм предпочитает мальчишеские и т.д. Родители Алевтины не знают, как перевоспитать малышку, и в конце концов смиряются с ее особенностями.

С возрастом характер Али становится еще более закаленным.

Женщина, нареченная этим именем, предпочитает играть в отношениях первую скрипку, а вот партнеру приходится под нее подстраиваться. Алевтина привыкла командовать своим мужчиной, поэтому тем, кто не хочет оказаться на вторых ролях, лучше обходить эту даму стороной.

Диана

Лидерские задатки у Дианы проявляются с самого детства. Это активная, жизнерадостная, яркая натура, которая как-то сама по себе постоянно оказывается в центре всеобщего внимания. Она любит руководить, организовывать мероприятия, общаться с людьми, и у нее прекрасно это получается. Неудивительно, что, повзрослев, Диана часто оказывается в кресле начальницы.

Ведущую роль обладательница имени привыкла играть не только на работе, но и в семье.

В мужья Диана частенько выбирает себе мягкого и покладистого мужчину, который с радостью отдаст бразды правления в руки своей избранницы. В обратном случае конфликты в семье неизбежны - женщина, которая носит это имя, будет постоянно перетягивать одеяло на себя.

Регина

Королевское имя Регина носят женщины, уверенные в себе на все сто. Еще бы - у обладательницы этого имени много поклонников, готовых на любой поступок ради самого маленького знака внимания. Неудивительно, что самооценка у Регины взлетает до небес, а вот требования к кандидатам на руку и сердце у нее простые - мужчина должен обожать свою избранницу и выполнять любые ее капризы.

В обратном случае спутника жизни ожидает множество неприятных сюрпризов.

Регина будет манипулировать партнером, шантажировать его, унижать наедине и в присутствии посторонних людей. При этом сделает это так виртуозно, что виновником случившегося все сочтут мужчину, а вот Регина окажется “белой и пушистой” жертвой.