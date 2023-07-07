Женщины с этими именами влюбляются только один раз в жизни

Любовь с первого взгляда и на всю жизнь - романтический идеал, знакомый всем с детства благодаря сказкам. Даже став взрослыми, многие девушки продолжают грезить о судьбоносной встрече. На самом деле, эксперты в области эзотерики уверены: романтические чувства вполне реально пронести через всю жизнь, особенно если вы наделены определенным именем. Рассказываем, какие имена носят женщины, которые остаются верными своему избраннику до самых седин.

Анна

Обладательница этого имени всегда окружена вниманием мужчин. Анна очаровывает удивительным сочетанием изящества и хрупкости с уверенностью в себе и внутренней силой. Сразу же становится понятно - это незаурядная девушка, которая, если полюбит, пойдет за своим суженым и в огонь, и в воду.

Когда Аня решит связать свою судьбу с каким-то конкретным мужчиной, все остальные перестают для нее существовать.

Она принимает своего избранника со всеми достоинствами и недостатками, разделит с ним, как и обещала в свадебных клятвах, радости и горести. Это верная женщина, но такого же отношения она требует и к себе.

Екатерина

Серьезная и принципиальная - так можно кратко описать девушку, которую родители нарекли именем Екатерина. Его обладательница хороша собой, на недостаток мужского внимания не жалуется, но она уж точно не из тех, кто станет менять поклонников как перчатки. Играть с чужими чувствами - не в правилах Екатерины.

Эта женщина ответственно подходит к любому вопросу, даже сущей мелочи, что уж говорить о браке. Катя - из тех людей, которых называют однолюбами.

Она подарит свое сердце только одному-единственному мужчине, а остальные, будь они хоть трижды голливудскими красавчиками, ее не интересуют. Екатерина стремится к одному браку на всю жизнь.

Людмила

Ох, недаром Александр Сергеевич Пушкин назвал героиню своей поэмы Людмилой. Обладательницы этого имени - женственные, привлекательные, мудрые, очаруют кого угодно, но замуж притом пойдут не за всякого. Люда довольно долго ждет своего единственного, а дождавшись, без сомнений отдает ему свое сердце.

В семейной жизни Людмиле удается сгладить все острые углы.

Ее терпения, ума и дипломатических талантов хватит для того, чтобы решить любые проблемы, большие или только зарождающиеся. В идеале Люда стремится выйти замуж и провести свою жизнь с одним и тем же мужчиной, но и тот должен хранить ей верность.