Женщины с этими именами в старости превращаются в стервозных старух: их всего три

С представителями старшего поколения найти общий язык бывает неимоверно трудно. Достигнув преклонных лет, люди зачастую становятся чрезмерно упрямыми, несговорчивыми, раздражительними. Разумеется, кто-то и в молодости не отличается миролюбивым нравом, но с годами худшие качества начинают преобладать и в итоге затмевают собой все хорошее. По мнению экспертов в области мистики и эзотерики, предугадать, станет ли женщина в “серебряном” возрасте ворчливой и вспыльчивой, можно по ее имени. Обладательницы некоторых имен с возрастом становятся по-настоящему невыносимыми.

Оксана

Женщины, которые носят имя Оксана, привыкли к тому, что внимание окружающих сосредоточено исключительно на них. Как только они достигают преклонного возраста, начинают испытывать острую нехватку общения. Вот только поболтать с кем-нибудь в позитивном ключе обладательница этого имени не может. Поэтому она постоянно придумывает себе болезни или несчастья, чтобы заставить близких примчаться к ней как можно скорее.

А если дети и внуки, как в сказке про волков, перестают прибегать в Оксане по первому же зову, она переключается на соседей или развлекается, вступая в конфликты в общественных местах.

Лариса

Обладательница имени Лариса обожает командовать. С молодости она привыкла держать все под своим контролем, и с течением времени ее властная хватка только крепнет. Особенно сильно достается, конечно же, мужу Ларисы и ее детям, ведь она совершенно не признает личных границ и пытается повелевать даже там, где, по сути, ее власть уже не распространяется. Так, например, носительница этого имени не прочь приехать с распоряжениями в дом к своим женатым или замужним наследникам, чтобы научить молодых уму-разуму.

Появиться на пороге Лариса при этом может в любое время дня и ночи.

Таисия

Дамы по имени Таисия обладают богатым воображением. Они могли бы успешно реализовать себя в качестве писательницы или сценаристки, однако если карьера Таи развивалась как-то иначе, бурная фантазия все равно найдет себе выход. Как правило, происходит это уже на пенсии. Из-за нехватки свежих эмоций Таисия начинает следить за своими соседями, придумывать подробности их личной жизни и делиться ими с подругами по лавочке у подъезда.