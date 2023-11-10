Женщины с этими именами уводят мужей у подруг: заядлых предательниц всего три

Про таких говорят «ничего святого». И зерно истины в расхожей фразе совершенно точно есть. Женщины с этими именами склонны к подлым поступкам. Но самое неприятное, что на такую не может положиться ни одна подруга.

Елизавета

Имя королев говорит само за себя. Лизы — это властные создания, которые не терпят конкуренции. Вернее, жадно ее ждут, чтобы доказать сопернице, кто тут «мамочка». Ради этого духа превосходства и главенства Елизавета готова на все. Даже увести совсем не нужного мужчину у коллеги или даже близкой подруги. Цель оправдывает средства — девиз женщин с этим именем.

София

София оказалась в «жутком» списке, можно сказать, случайно. Дело в том, что Сонечки никогда не уводят мужчин из семей специально. Просто представительницы этого прекрасного имени — фаталистки и романтичные натуры. Они свято верят, что любой мужчина, которого они встретили в жизни, предназначен им судьбой. Вот почему наличие у мужчины жены, которая по совместительству еще и лучшая подруга Сони, совершенно не смущает и не является преградой.

Агата

Агата, кстати, с греческого переводится как «хорошая и добрая». Парадоксально, но факт. Агаты — отличные хозяйки, хранительницы очага. Они добры и внимательны к людям и их проблемам, легко заводят полезные знакомства. Одна проблема — мужчины. «Самцы» интересуют Агат только в том случае, когда находятся в статусе «занят». Вот почему парни и мужчины подруг — это единственная мишень для них.