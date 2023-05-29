Женщины с этими именами станут невыносимыми свекровями: их всего трое

В фольклоре образ злобной фурии закрепился в первую очередь за тещей. Считается, что родственница со стороны жены спит и видит, как бы сжить со свету “любимого” зятя. Однако от тещи ничуть не отстают свекрови, готовые в любой момент довести невестку до белого каления. По словам экспертов в области эзотерики, самые любые свекровушки носят определенные имена. Рассказываем, с обладательницами каких имен невесткам нужно быть настороже.

Антонина

Женщины, нареченные именем Антонина, принципиальные и бескомпромиссные. Они убеждены, что никто, кроме них, не знает, как сделать жизнь сыночка сказкой. Поэтому, как только в доме появляется невестка, принимается учить ее уму-разуму.

Советы, которые раздает Антонина, касаются буквально всего, от жарки котлет до интимной сферы.

Неудивительно, что скоро невестка Тони начинает мечтать об отдельном жилье. Однако в случае, если молодожены сразу же заселились в другую квартиру, родительница все равно будет частенько навещать их. Порой даже по нескольку раз в неделю и без предупреждения, то рано утром, то поздним вечером.

Лидия

Характер у Лидии не сахар. Эта свекровь - образец энергичности, жизненные силы буквально кипят в ней. Поэтому обладательница имени ищет поводы выплеснуть их, а какое занятие лучше всего для этого подходит? Правильно, пререкания с кем-нибудь.

Лидию хлебом не корми - дай с кем-то поцапаться.

Став свекровью, женщина, нареченная этим именем, превратит жизнь невестки в испытание на прочность. В ход пойдет все - от разговоров на тему “И чего мой на тебе женился, у него и получше невесты были” до придирок по поводу стряпни, порядка в доме, гардероба сына. Невестке Лидии нужны поистине железные нервы, чтобы выдержать этот натиск.

Регина

Обладательница королевского имени убеждена, что ее воля - закон. И когда в семье появляется новый человек, то есть невестка, то она должна строго следовать установленным в доме порядкам.

Регина предпочла бы, чтобы жена сына ходила с опущенными долу глазами и кланялась ей в пояс, тем самым выражая почтение.

У молодоженов есть только один выход спастись от тирании Регины - приобрести собственное жилье, причем как можно дальше от заботливой “второй мамы”. Иначе обладательница имени будет захаживать в гости при первом удобном случае, критиковать все, что попадется на глаза и сокрушенно качать головой: мол, уж я бы тут навела порядок!