Женщины с этими именами становятся строгими матерями: дети ходят по струнке

Каждая мать придерживается своих методов воспитания ребенка. Кто-то балует свое чадо сверх меры, разрешает ему шалить и проказничать, а в ответ на замечания окружающих отвечает: мол, когда как не в детстве делать все, что заблагорассудится? Другие же, напротив, “методу пряника” предпочитают “метод кнута”. У таких матерей дети ходят по струнке и точно знают, какие поступки разрешаются, а какие находятся под строжайшим запретом. Эксперты в сфере эзотерики говорят, что самых строгих мамочек можно узнать по именам - рассказываем, какие входят в топ-3.

Варвара

Обладательница этого имени держит своих отпрысков в ежовых рукавицах. Варвара, как правило, сама не избалована родителями и перенимает их методы воспитания. Девиз этой мамочки - “пусть строго, но справедливо”. Если ребенок совершил какую-то провинность, то должен ответить за нее и понять, что был не прав.

Варвара не станет вступаться за малыша, если тот повздорит с кем-нибудь в песочнице.

Защищать ребенка-школьника во время конфликта с одноклассниками тоже не торопится, поскольку убеждена, что тот должен научиться решать проблемы самостоятельно. Дети Варвары рано вылетают из родительского гнезда.

Диана

Женщина, нареченная именем Диана, еще во время беременности расписывает график будущего малыша на ближайшие лет десять. Ребенок еще не успел появиться на свет, а обладательница имени уже мысленно записала его в спортивную секцию или художественную школу, по своему усмотрению.

Жизнь сына или дочери Дианы строится по строгому расписанию.

Отступить от него - ни-ни, эта мамочка не потерпит вольностей и самоуправства. Развлечения ограничены по времени, просить у нее “еще пять минуточек” поиграть в стрелялки или посидеть в телефоне - напрасный труд. При необходимости Диана и вовсе отнимет в отпрыска гаджет.

Лариса

В доме Ларисы всегда царит образцовый порядок. Обладательница этого имени и сама привыкла жить без излишеств, не допускать хаоса и бардака в делах и взаимоотношениях с людьми. Когда Лариса становится мамой, она стремится привить те же ценности своему малышу, причем, что называется, с младых ногтей.

Детские шалости женщина, нареченная этим именем, не приветствует.

Если малыш начнет капризничать или баловаться, Лариса строго, но доходчиво объяснит, что так делать нельзя. Она стремится к тому, чтобы отпрыск умел довольствоваться малым, самым необходимым. Покупать ему кучу игрушек и сладостей она не станет.