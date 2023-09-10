Женщины с этими именами самые строгие матери: с ними не забалуешь

Они желают своим детям добра, но иногда все получается наоборот.

Материнская любовь и забота не сравнима ни с чем. Именно отношения с родителями накладывают огромный отпечаток на дальнейшую жизнь ребенка, его взаимоотношения со второй половинкой и собственными детьми. Некоторые матери предпочитают баловать свое чадо и ни в чем ему не отказывать, другие же используют иные воспитательные методы. Рассказываем, обладательницы каких имен воспитывают детей в строгости.

Виктория

Обладательница этого имени очень требовательна к своим детям. Возможно, потому что сама является перфекционисткой. Имя Виктория переводится как “победа”, поэтому Вика стремится к достижению наилучших результатов и ждет того же от своих наследников. Ребенку еще и года нет, а она уже знает, в какие секции и кружки его отдаст.

Виктория убеждена, что если отпрыски будут постоянно загружены учебой и дополнительными занятиями, то у них не останется времени на сомнительные компании и вечеринки.

Правда, она упускает один момент - чем сильнее давит на плечи ребенка возложенный ею груз, тем больше ему хочется сбросить его и сбежать куда глаза глядят.

Диана

Маленьким детям свойственно капризничать. Время от времени все детки могут требовать понравившуюся игрушку, топать ножками и отказываться есть кашу, но этот этап можно преодолеть с помощью рекомендаций опытных педагогов. У Дианы есть своя собственная методика. Обладательница этого имени строго-настрого запрещает своим детям капризы.

По ее мнению, только с помощью наказаний можно добиться желаемого результата.

А вот объяснять малышу в игровой форме (например, взяв в руки игрушки и разыграв нужную ситуацию), что так поступать нельзя, Диана не станет. Ее отношения с собственными детьми довольно часто остаются прохладными на протяжении всей жизни.

Лариса

Лариса уделяет большое внимание порядку в доме. Она без устали моет полы, протирает от пыли поверхности… Когда в доме появляется ребенок, соблюдать стопроцентную, стерильную чистоту становится проблематично. Кроха постоянно где-нибудь лазает, пачкается сам и пачкает пространство вокруг, рассыпает и роняет предметы…

Обладательница этого имени будет постоянно внушать ребенку, что беспорядок - это плохо, кроме того, Лариса не любит баловать свое чадо.

Если малыш будет слезно просить какую-нибудь игрушку, с наибольшей вероятностью он ее не получит. Зато Лариса дарит что-нибудь в награду за хорошее поведение.