Женщины с этими именами самые ревнивые, им лучше не давать повода

Формула “ревнует - значит, любит” уже давно не работает. О том, что ревность не имеет никакого отношения к любви, психологи твердят не первое десятилетие. На самом деле базой для этого разрушительного чувства служит тотальная неуверенность в себе и жажда собственности. Ревнивый человек думает в первую очередь о себе, а не о возлюбленном, и в гневе способен на страшные вещи. Рассказываем, какие имена носят главные ревнивицы - любому мужчине необходимо быть с ними крайне осторожным.

Нина

Самой ярой собственницей эксперты называют обладательницу имени Нина. Характер у женщины, которую нарекли так, не самый простой. Своего любимого мужчину она просто боготворит, но в то же время опасается, что однажды потеряет его. Именно этот страх и подталкивает Нину к черной и неконтролируемой ревности.

Порой этой даме измена мерещится даже там, где ее нет и в помине.

Она ревнует своего благоверного к симпатичной коллеге, кассиру в магазине за углом, соседке по лестничной клетке… Когда негативное чувство застилает Нине глаза, она способна отправиться с разборками к той, которую считает объектом чувств супруга.

Марианна

Обладательница этого красивого имени наделена пылким темпераментом и буйной фантазией. Воображение Марианны постоянно рисует ей картины с возможными вариантами событий. А что, если ее благоверный ей изменяет?.. Стоит такой мысли прийти девушке в голову, как все, ее накрывает ревностью и подозрениями.

Чтобы держать руку на пульсе, Марианна способна тайком мониторить телефон и другие гаджеты любимого в поисках компрометирующих переписок, а также постоянно донимать его расспросами, где был и что делал.

И если ответы покажутся Марианне не слишком убедительными, она устроит партнеру настоящий разбор полетов.

Евгения

Девушка, названная именем Евгения, натура сомневающаяся. Она то и дело ищет глубинный смысл там, где его нет, понапрасну мучает себя и окружающих расспросами на разные темы.

“Я толстая?”, “Я красивая?”, “Ты меня любишь?” - стандартный набор вопросов, которые регулярно слышит избранник этой женщины.

Неуверенность в себе творит с Женей ужасные вещи. Из-за комплексов она убеждена, что партнер или законный супруг ей изменяет. Со временем страх потерять любимого превращается в настоящую паранойю. Обладательница этого имени начинает ревновать его едва ли не к каждой первой встречной.