Женщины с этими именами самые мстительные: лучше не переходить им дорогу

Каждому человеку время от времени приходится слышать в свой адрес неприятные слова, сталкиваться с предательством и некрасивым поведением тех, кого считал своими друзьями или второй половинкой. Кто-то оставляет такие ситуации в прошлом, а кто-то лелеет месть. Эксперты назвали имена, которые носят самые обидчивые и злопамятные дамы.

Агата

С обладательницей этого имени шутки плохи. Агата наделена сильным характером, и нередко о ней можно услышать, что это не женщина, а кремень. Ей достаточно один раз выразительно взглянуть на человека, чтобы тот понял, кто тут хозяйка ситуации. Обижать Агату категорически не рекомендуется - это чревато неприятными последствиями.

Женщина, нареченная этим именем, тщательно хранит в памяти все обиды.

Она может забыть про то, что нужно пообедать, но вот про язвительную реплику в свой адрес, услышанную три месяца назад, она уж точно не запамятует. Особенно велик спрос, конечно же, с друзей, близких и любимых. Агата не прощает предательств и будет жестко за них мстить.

Кира

Иногда мы и сами не догадываемся о том, какими качествами обладаем, до тех пор, пока не попадем в ситуацию, где они проявятся в полной мере. Вот так и Кира живет себе припеваючи, а потом, столкнувшись с несправедливостью по отношению к себе, понимает, какая она на самом деле неуловимая мстительница. Для нее самой это станет большим сюрпризом.

В неприятной ситуации Кира может промолчать, но это вовсе не означает, что она отпустила обиду и позабыла о ней.

На самом деле в глубине души этой женщины будет назревать план мести. Она придерживается мысли, что это блюдо, которое подают холодным: вендетта Киры застигнет обидчика в самый неожиданный момент.

Яна

Высокая самооценка - отличительная черта каждой женщины, нареченной этим именем. Иногда корона на голове Яны становится слишком уж большой и она воображает себя королевой, которая вправе вершить чужие судьбы, казнить и миловать. Все зависит от настроения и тяжести обиды, нанесенной обладательнице имени.

Если желания Яны не исполняются по одному щелчку пальцев, она тут же начнет искать виноватого.

И, как правило, находит его среди своих друзей и близких. Наказанием за невнимание обычно становится холодность и игнор, в более сложным случаях Яна старается отомстить по полной программе. Ну а с посторонними людьми она и вовсе не церемонится.