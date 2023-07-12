Женщины с этими именами самые мстительные: лучше их не злить

“Нет никого опаснее обиженной женщины”, - гласит молва. Действительно, обманутая или преданная близким человеком дама способна на самые невероятные и непредсказуемые поступки. Некоторые представительницы прекрасного пола даже спустя много лет хорошо помнят старые обиды и лелеют надежду отомстить. Эксперты в области эзотерики говорят, что вычислить любительниц устраивать вендетту можно по имени. Рассказываем, какие три имени носят самые злопамятные и мстительные женщины.

Агата

Леди с характером - такое впечатление производит на окружающих обладательница имени Агата. Одного взгляда на нее достаточно, чтобы понять - перед вами сильная и властная натура. Женщина, нареченная этим именем, привыкла, чтобы все вокруг относились к ней с должным уважением, почтением и пиететом.

Пренебрежительного отношения к себе Агата ни за что не потерпит.

Если кто-то посмеет обидеть ее или предать, она не оставит этого просто так - обязательно отомстит, да так красиво, что даже жертва невольно восхитится ею. Еще хуже будет, если утаить от Агаты проступок - она все равно догадается и задаст жару.

Кира

Обладательница этого имени кажется спокойной и даже немного холодной дамой, не способной на бурные эмоции. На самом же деле Кира - это вулкан, который дремлет до поры до времени.

По пустякам она не выходит из себя - должно произойти что-то серьезное, чтобы эта женщина ступила на тропу возмездия.

Особенно тяжело Кира переживает предательства и измены. Поймав близкого человека на некрасивом поступке, она непременно заставит его пожалеть о содеянном. Женщина, которая носит это имя, попросту не сможет спокойно жить, зная, что обидчик не понес никакого наказания. Месть для нее - можно сказать, дело чести.

Софья

По внешности и манерам Софьи и не скажешь, что она способна на жестокую месть. Обладательница этого имени кажется милой, хрупкой барышней, этакой тургеневской девушкой. Но под этой маской скрывается сильная дама, которая не даст себя в обиду.

А те, кто посмеет ее оскорбить, сильно об этом пожалеют.

Благодаря отличной интуиции Софья хорошо знает слабые места противника и понимает, куда именно нужно ударить, чтобы получилось очень болезненно. При этом пороть горячку эта женщина не станет, она выждет время, чтобы обидчик потерял бдительность, а потом нанесет неожиданный удар.