Женщины с этими именами самые легкомысленные: гениальность — не про них

В то время как все остальные женщины получают одно высшее образование за другим, делают успешную карьеру и занимают руководящие должности, обладательницы этих имен не хватают звезд с неба. Они предпочитают более легкие пути достижения успеха и нередко удивляют окружающих своей легкомысленностью. Рассказываем, какие имена носят самые беспечные дамы.

Алиса

Сказочное имя Алиса носят обаятельные хохотушки, которые предпочитают не задумываться о насущных проблемах. Обладательница этого имени хотела бы, чтобы кто-нибудь решил их за нее. В конце концов, в жизни так много других приятных и веселых занятий, зачем же тратить время на скучные и нудные дела вроде оплаты счетов или ипотеки?

В глубине души Алиса остается ребенком, который хочет, чтобы пришел сильный и ответственный взрослый и все сделал для нее.

В мужья она выберет мужчину, готового посвятить свою жизнь служению ей. Пока Алиса весело порхает, точно Стрекоза из басни, супруг будет трудиться на благо семьи. В отличие от хрестоматийной героини, у Алисы есть где найти приют на зиму.

Дарья

Дарья - девушка простая. Она не хочет забивать себе голову сложными вещами, нередко, получив заветные “корочки”, решает предпочесть карьере замужество. Образование кажется обладательнице имени напрасной тратой времени - сиди на лекциях, пиши конспекты, сдавай экзамены… Скукота-то какая. Пойти в магистратуру или аспирантуру Даша не спешит.

Добытчиком в семье должен быть мужчина, убеждена женщина, нареченная этим именем.

Вот он пусть и получает “вышку” за “вышкой”, строит карьеру и увеличивает свой доход, чтобы обеспечить семью и детей. Дарье куда больше нравится заниматься домашними делами, и, стоит признать, справляется с этим на “отлично” - она прекрасная хозяйка.

Наталья

Амбициозная и уверенная в себе Наталья считает, что жизнь, как у всех - не ее история. Она убеждена - ее ждет совершенно необыкновенная судьба. После получения аттестата зрелости обладательница имени нередко отправляется, например, в театральный вуз, чтобы построить карьеру актрисы и наслаждаться славой, богатством, вниманием поклонников.

Впрочем, если не сложится, Наташа не станет долго расстраиваться.

Она выбирает мужчин, готовых платить за нее, обеспечивать всем, что ни пожелает. Женщина, нареченная этим именем, довольно часто ведет праздный образ жизни. Пока супруг зарабатывает, она тратит его деньги на шопинге, посещает косметические салоны, отдыхает на курортах.